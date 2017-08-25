Правительство Армении передало «Ташир Капиталу» права на управление ЗАО «Высоковольтные электросети»

Вчера под председательством премьер-министра Армении Карена Карапетяна состоялось очередное заседание правительства, в ходе которого глава кабмина дал ряд поручений.

Как передает пресс-служба правительства Армении, правительство приняло постановление о передаче в доверительное управление прав, подтвержденных акциями ЗАО «Высоковольтные электросети».

При этом планируется подтвержденные 100-процентной государственной долей в указанной компании права передать в доверительное управление ЗАО «Ташир Капитал».