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11:36 | Август 25 2017

Правительство Армении передало «Ташир Капиталу» права на управление ЗАО «Высоковольтные электросети»

Правительство Армении передало «Ташир Капиталу» права на управление ЗАО «Высоковольтные электросети»

Вчера под председательством премьер-министра Армении Карена Карапетяна состоялось очередное заседание правительства, в ходе которого глава кабмина дал ряд поручений.

Как передает пресс-служба правительства Армении, правительство приняло постановление о передаче в доверительное управление прав, подтвержденных акциями ЗАО «Высоковольтные электросети».

При этом планируется подтвержденные 100-процентной государственной долей в указанной компании права передать в доверительное управление ЗАО «Ташир Капитал».

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Рубрики: Экономика

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