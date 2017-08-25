«Заявление Хогланда следует воспринимать холодно и спокойно»: Гарник Исагулян

«Заявления сопредседателей, начиная с 92-го года, звучали многие сотни раз, в любом случае эти заявления не содержат выражения, которые могли бы дать повод для чьей-либо паники. Они настолько стандартны и схожи, одинаковы, что я не думаю, что как только они появятся на белый свет, мы сразу же должны делать какие-то предположения и далеко идущие выводы», – такую точку зрения в беседе с Aravot.am высказал советник Постоянного представительства НКР Гарник Исагулян, комментируя заявление американского сопредседателя МГ ОБСЕ Ричарда Хогланда относительно Карабахского урегулирования.

По его словам, все заявления сопредседателей Минской группы бывают взаимосогласованными: «Они всегда делаются в тот момент, когда глава нашей страны встречается с главой или официальным лицом другой страны-сопредседателя. Это, конечно, напоминание о том, мол, в случае обсуждения проблемы, не забывайте, что мы тоже существуем. Независимо от содержания заявления, я считаю его положительным, поскольку глава нашей страны, президент Республики Арцах Бако Саакян, министры иностранных дел выступили с рядом заявлений, в контексте которых такие заявления, конечно же, имеют свое значение, но являются второстепенными. Президент Армении неоднократно заявлял, что Карабахская проблема не имеет решения без участия НКР, любое решение обязательно должно быть одобрено народом Арцаха. Должны иметься стопроцентные гарантии безопасности. То же самое говорит и Бако Саакян. В контексте этих заявлений никто не должен впадать в панику.

Поверьте, нет никакого решения, чтобы при изменении нынешнего статус-кво ситуация в нашем регионе затем осталась стабильной и безопасной. И все силовые центры, особенно центра в странах-сопредседателях Минской группы, очень хорошо это понимают, и все эти заявления адресованы не для того, чтобы кого-то обязать к чему-то, а зафиксировать, что наличествует определенная ситуация, возможные решения различны, однако любое изменение статус-кво приведет к ситуации с непредсказуемыми последствиями. Вот так мы понимаем все заявления. Когда говорят – широкий коридор, вместе с этим они не могут сказать, что существуют стопроцентные гарантии безопасности. Для всех этот тезис о безопасности находится на первом месте».

Гарник Исагулян подчеркнул, что Республика Арцах с нынешним статусом – единственная страна в регионе, которая является не потребителем безопасности, а ее созидателем. «Своим существованием Арцах создает ситуацию, которая удерживает наш регион в безопасности. Кто теперь захочет носителя и творца этой безопасности привести к ситуации, чтобы он превратился из созидателя этой безопасности в ее потребителя, и создать взрывоопасную ситуацию в регионе? Поэтому к данному заявлению следует относиться холодно и спокойно. Не забывайте, что один из наших непосредственных соседей, чье мнение не может быть проигнорировано, Иран, в последнее время выступил с несколькими заявлениями по поводу конфликта. Я призвал бы всех не волноваться.

Встреча президента РА в Сочи с Владимиром Путиным и последующие или предыдущие заявления не содержат в себе какой-либо опасности. Я не думаю, что позиция президента Армении в плане решения Нагорно-Карабахского конфликта, которая заключается в следующем – окончательное решение должен принять народ Арцаха – изменилась».