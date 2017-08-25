Петр Свитальский: «У министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов имеется свое четкое представление»

Министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Ашот Манукян 23 августа встретился с главой делегации Евросоюза в Армении, послом Петром Свитальским. Поприветствовав гостей, министр высоко оценил помощь, оказываемую Европейским Союзом в плане реализации стратегических программ в энергетической сфере.

В свою очередь глава делегации ЕС выразил удовлетворение совместной работой и отметил, что приложит все усилия, чтобы добиться наибольшего прогресса. Посол Свитальский с удовлетворением отметил, что повестка сотрудничества Армения-Евросоюз насыщена как текущими, так и перспективными программами.

«Мы изучили программу Правительства Армении. Она перспективна. Министерство энергетических инфраструктур и природных ресурсов имеет свое четкое представление, и это дает возможность расширить сотрудничество в этой сфере», – сказал Петр Свитальский.

Министр сообщил, что правительство Армении и Инвестиционный банк Европы создают совместную рабочую группу, которая обсудит и представит Инвестиционному банку Европы те программы, которые банк готов будет профинансировать. В частности, представлены программы строительства ГЭС «Шнох», станции по получению электроэнергии из переработанного мусора в Раздане, высоковольтной линии электропередачи Армения-Грузия.

Министр поблагодарил за непрерывную помощь, оказываемую Армении со стороны ЕС, заверив при этом, что будет проявлять особое внимание претворению в жизнь договоренностей, достигнутых с разными структурами ЕС.

Собеседники обменялись мнениями относительно либерализации электроэнергетического рынка, сотрудничества с энергетическим сообществом и перспектив развития «зеленой» энергетики, а также отметили важность проведения в Армении в 2017 году посвященного энергосбережению саммита на высшем уровне.

Министерство энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА