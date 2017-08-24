Рассказ режиссера: как российские пропагандисты борются с правдой об Украине в США

Украинский режиссер-документалист Ольга Онишко проживает в Соединенных Штатах с 2002 года, но при этом продолжает рассказывать западному зрителю правду о своей родной стране. Первым фильмом, принесшим ей широкую известность, стала кинокартина «Три истории Галичины» – документальная лента об отношениях украинских, еврейских и польских семей в годы Второй Мировой войны. Фильм был показан в кинотеатрах 12 стран мира, включая Канаду и США.

Следующим произведением Ольги Онишко и ее группы стал фильм, повествующий о недавних украинских событиях – «Женщины Майдана», премьеры которого прошли в этом году в нескольких штатах США. При этом, по словам режиссера, помимо американской аудитории, ее новый фильм привлек неожиданно пристальное внимание российских провокаторов. Ольга поведала о своем фильме и о том, как действуют «агенты Путина» за рубежом.

Режиссер поясняет: важность роли женщин в исторических событиях она почувствовала еще до Майдана, когда работала над своим предыдущим фильмом.

«Меня заинтересовало, как два диктаторских режима – советский и нацистский – пытались стравить друг с другом местное население. Галиция в период войны все время находилась между двух огней, и главную роль в том, чтобы люди сохранили человечность в жутких условиях террора, пропаганды и предательств, сыграли именно женщины. Видимо, не случайно КГБ, разрабатывая план уничтожения УПА сразу после войны, решил вначале расправиться с женщинами, служившими связными в украинском повстанческом движении. В архивах есть данные об операции КГБ «Червона метла», во время которой чекисты не просто охотились за женщинами-связными, но еще и зверски их насиловали. Дошло до того, что связные начали носить с собой цианистый калий, предпочитая пыткам смерть. Статистика показывает, что насилие в отношении какого-либо народа чаще всего начинается именно с насилия против женщин», – рассказывает Ольга.

Ольга Онишка поясняет: она изначально догадывалась, что кремлевская пропаганда будет обвинять участников Майдана в крайнем национализме и даже нацизме, и именно поэтому ее задачей было показать истинную мотивацию как можно большего количества людей.

«Именно поэтому мой фильм так ударил по российской пропаганде – он свел на нет их главный тезис. Когда множество женщин одна за другой стали говорить о том, что они вышли на Майдан, чтобы защитить своих избитых детей, заявления об «агрессивных фашистах» теряют всякий смысл. При этом я не выбирала героинь специально, и брала интервью у всех женщин, которые попадались нам на глаза во время протестов. Конечно, я понимала, что зрителю легче было бы воспринять одну или две истории, но мне важно было показать общий облик подавляющего большинства людей, вышедших на Майдан, облик целой страны. На самом деле, множество снятых нами историй даже не вошли в фильм, но все они отсняты и переданы в Католический университет. После их просмотра уже никто не сможет сказать, что существо протестов составляли «неонацисты», – поясняет режиссер.

Фильм действительно привлек внимание, а некоторые последствия этого внимания стали для Ольги полной неожиданностью. По ее словам, странные люди, агрессивно цитирующие кремлевскую пропаганду, посещали почти что каждый показ «Женщин Майдана», включая Гарвардский университет в Бостоне, Колумбийский университет в Нью-Йорке и другие площадки в крупных городах. Наиболее яркий инцидент произошел в Такома Парке штата Мэриленд, недалеко от американской столицы.

«Тогда на демонстрацию моего фильма пришел хорошо накаченный человек высокого роста. Первое, что меня удивило, это то, что он даже не видел фильма, выйдя в коридор в самом начале показа, и вернувшись после его завершения. Однако это не помешало ему начать задавать вопросы. Он говорил с сильным русским акцентом, цитировал все клише российской пропаганды про «неонацистов» и даже угрожал подать в суд на организацию, осуществившую показ. В ответ я просто поблагодарила его за такое внимание к моему фильму, сказав, что такое отношение со стороны российских пропагандистов означает высокую оценку работы нашей команды», – сообщила Ольга.

По ее словам, поведение неожиданного провокатора было настолько агрессивным и вызывающим, что зал стал волноваться, и странный человек вышел за дверь. Однако на этом история не закончилась. Когда Ольга и организаторы показа уже готовились отправиться домой и собирали свои вещи, немногие еще остававшиеся в помещении зрители заметили, что «борец с неонацизмом» до сих пор стоит за дверью на парковку и поджидает режиссера.

«Когда он понял, что его заметили, он вернулся и опять агрессивно попытался прорваться ко мне. К счастью, оставшиеся в помещении люди не подпустили его. Тем временем ко мне подошел другой человек, гораздо более приятный, говоривший уже без всякого акцента. Он начал расхваливать мой фильм и уверял, что его непременно должны увидеть американские сенаторы. Он сделал вид, что ищет свою визитку, но так ничего и не нашел. Тогда он взял мои координаты, пообещав написать на следующий день. Разумеется, никакого письма не было. В суматохе я даже не запомнила, кем он представился. Однако он так убедительно говорил про сенаторов и свои связи с ними, что выпросил у меня копию фильма на случай, если ему удастся передать ее американским конгрессменам, в частности, МакКейну. Разумеется, я просила его нигде не выкладывать фильм до того, как он широко выйдет в прокат, и он клятвенно обещал, что не сделает этого», – рассказывает Ольга.

Тем временем оператор, проводивший показ фильма, видя, что «любитель русского мира» не собирается уходить, отправился за полицией. Полицейские вынуждены были проводить Ольгу, организаторов показа и оставшись зрителей до парковки. При этом подозрительный человек ни на наш не отставал от процессии.

«Однако самое интересное произошло уже после того, как я уехала. Примерно через полчаса, когда я уже подъезжала к дому, мне позвонила знакомая американка, тоже присутствовавшая на показе. По словам этой женщины, она уже планировала поехать домой, когда ее внимание привлек странный факт: приятный мужчина, взявший копию моего фильма, пошел по той же улице, что и агрессивный, но по другой ее стороне. Учитывая, что все остальные участники показа разъехались на своих машинах, такое поведение казалось еще более странным. Они явно шли в одном направлении, в том же ритме, синхронно, но при этом намерено избегали друг друга. Выждав немного времени, моя знакомая поехала в ту же сторону и увидела, как спустя примерно четыре квартала, «позитивный» перешел на ту же сторону улицы, что и «негативный», и они начали что-то бурно обсуждать, оглядываясь по сторонам. При этом я абсолютно уверена в своей знакомой – она серьезный человек, работает на ответственной работе, и никогда бы не стала придумывать такое», – поведала Ольга.

В первый момент режиссер не обратила внимания на эту историю, но недавно обнаружила, что вскоре после показа в Такома Парке ее фильм был выложен на YouTube. Сама Ольга в тот момент уже находилась в Праге.

«Очевидно, что фильму это не принесло ничего, кроме ущерба. Как мы видим, картина выложена со специально созданного для этого анонимного аккаунта, и ее посмотрела только пара десятков человек. Таким образом, о какой-то «раскрутке» фильма при таком подходе говорить невозможно, они хотели только навредить. По их расчету, если лента уже выложена в Интернет, ни один дистрибьютор не возьмется за нее. Таким образом, фильм из профессионального превращается в любительский, он уже не появится в кинотеатрах, и его аудитория будет крайне мала», – сетует Ольга. – «Однако мы намерены бороться с этим, и сейчас решаем юридические вопросы и возможность подачи в суд за нарушение авторских прав», – предупреждает она.

Ксения Кириллова – специально для «Аравот»

Сан-Франциско, Калифорния, США