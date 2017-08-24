«Точно так же Хогланд мог бы написать сценарий для Голливуда»: Теван Погосян

«Мы знаем, что существует американо-российская конфронтация. И так как предстояла встреча Путина и Сержа Саргсяна, где, как было заявлено, должно было состояться также обсуждение Карабахского вопроса, то ясно, что, возможно, американская сторона что-то упустила. И как она поступает? Представляют какой-то текст, который уже 5-6 лет, как минимум, публикуется в разных вариантах», – отмечает в беседе с Aravot.am депутат парламента Армении 5-го созыва, член комиссии по внешним отношениям Теван Погосян, комментируя заявление американского сопредседателя МГ ОБСЕ Ричарда Хогланда относительно Карабахского урегулирования. Он указал на то, что выступление Хогланда с таким заявлением продиктовано американскими интересами, а нам следует быть умными и понимать, что, может быть, эти проблемы относятся не к нам.

По его словам, опубликованные тексты можно считать мертвыми: «Все документы, опубликованные до сегодняшнего дня, поэтапный вариант, пакетный вариант, Мадридские принципы и прочее, по ним общественность свое мнение высказала, все в курсе.

Мы знаем, что на самом деле в переговорном процессе по Карабахскому урегулированию есть только то, что на основе Венских и Санкт-Петербургских соглашений должны быть внедрены механизмы доверия, после чего начнутся переговоры. В настоящее время переговоров нет, Хогланд публикует некий текст, возможно, таковы представления самого Хогланда. Точно так же Хогланд мог бы написать сценарий для Голливуда. Представлял ли себе Хогланд год назад, что со стороны Азербайджана последует агрессия? А он уверен, что через год не последует новая агрессия, в условиях, когда отсутствуют механизмы доверия? О чем тут идет речь? Они всего лишь выдвинули проблему, чтобы сказать – мы есть».

Теван Погосян заметил, что опубликованном Хогландом тексте несколько раз упоминается слово «доверие», и возникает вопрос, о каком доверии идет речь? «Если ли у нас сегодня доверие к нашему противнику, можно ли сегодня с Азербайджаном о чем-то договариваться? Все равно, чего бы мы не достигли, эти документы не реализовываются», – подчеркивает Теван Погосян. По его словам, мы не должны обманывать себя и не быть готовыми к долгой борьбе в течение поколений: «Другая сторона еще не готова, я не знаю, какой должна быть формулировка, чтобы поколение другой стороны было готово предпринять шаги, которые вызывали бы у нас доверие. Они каждый день впитывают в себя, что мы их враги, что армяне враги всего мира, их следует убивать, вырезать, насиловать и уничтожать».

Г-н Погосян отметил, что заявление Хогланда вызвало волну недовольства, которое существовало в обществе: «Хогланду нужно сказать, что вы не первый сопредседатель и не последний, так что занимайтесь своей умственной гимнастикой. Когда вы придете и скажете, что намерены предпринять вот такие шаги, чтобы среди общественности возрастала демократия, росло доверие, общества могли договориться друг с другом и жить… да мы даже сейчас не в состоянии проводить с Азербайджаном народную дипломатию, куда уж там до иных договоренностей. А что Азербайджан будет делать с закупленным оружием? Вернет его?».

На наше замечание, что после заявления Хогланда, подразумевая особенно тот пункт, что необходимо вернуть обратно «оккупированные» территории Азербайджана, люди вспоминают слова первого президента Левона Тер-Петросяна: если вы мужчины, не возвращайте, и складывается такое впечатление, что требуют земли, а мы должны их отдать, Теван Погосян ответил: «Когда мы ежедневно получаем информацию из Арцаха, какие делаются инвестиции, какое ведется строительство и обустраивается передовая, и вдруг кто-то сидя в США зачитывает какую-то бумажку, мы начинаем попусту заводить друг с другом споры. Когда говорят – если вы мужчины, то не отдавайте, а сегодня кто-то пришел и сказал – отдавайте? А другая сторона садится за стол переговоров? И с кем мы будем договариваться о том, отдавать или не отдавать?».