В Баку арестован директор информагентства Turan Мехман Алиев

Как сообщает азербайджанское издание haqqin.az со ссылкой на источники в местных правоохранительных органах, сотрудниками следственного управления Минналогов Азербайджана задержан известный в стране журналист, директор информационного агентства Turan Мехман Алиев.

Сообщается также, что в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Следует отметить, что информагентство Turan после жестокой зачистки информационного поля Азербайджана оставалось единственным СМИ в русскоязычном сегменте, выражающим независимую позицию по внутри- и внешнеполитическим вопросам.