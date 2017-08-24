Глава Пентагона в Киеве: союзники США будут продолжать давление на Россию

Союзники США будут продолжать давление на Россию, пока она не выполнит своих международных обязательств. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис после встречи с президентом Украины Петром Порошенко, передает Европейская правда.

Мэттис напомнил, что Россия обязалась воздерживаться от применения силы против Украины и угроз применения ядерного оружия, а также обязалась уважать территориальную целостность других государств.

«К сожалению, Российская Федерация не придерживается духа этих международных обязательств. Союзники США будут и дальше оказывать давление на Россию для того, чтобы принудить ее к уважению минских соглашений», — отметил Мэттис.

Он добавил, что США взяли на себя обязательства по дипломатическим усилиям решения конфликта.

Мэттис заверил, что США никогда не признавали и не признают аннексию Крыма Россией и подрыв со стороны России международно установленных признанных границ.

Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в Киев накануне. Сегодня он принял участие в параде ко Дню независимости Украины.