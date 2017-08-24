Президенты Армении и Туркменистана выступили перед журналистами в Ереване

Президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Серж Саргсян выступили перед журналистами по итогам проведенных переговоров.

В частности туркменский лидер отметил, что в ходе встречи стороны подтвердили обоюдное стремление содействовать укреплению глобального мира и стабильности, утверждению принципов доверия и взаимопонимания в международных отношениях. При этом была выражена готовность развивать партнёрство в этом направлении, как в двустороннем формате, так и в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ и других международных структур.

По словам Гурбангулы Бердымухамедова, стороны договорились о дальнейшей консолидации усилий по противодействию вызовам и угрозам международной безопасности, в том числе в сфере борьбы с терроризмом, транснациональной преступностью и незаконным оборотом наркотиков.

Президент Туркменистана особо подчеркнул, что нынешняя встреча укрепила основы качественно нового и более динамичного партнёрства в торгово-экономической сфере. Наиболее перспективными направлениями являются торговля, энергетика, транспорт и связь, сельское хозяйство, здравоохранение, текстильная промышленность, развитиие прямых контактов и деловых связей между бизнес-структурами.

Глава Туркменистана также сообщил журналистам, что большое внимание на переговорах было уделено гуманитарной составляющей двусторонних отношений и достигнута договоренность всемерно поддерживать стремление народов двух стран к тесному общению, изучению богатого культурно-исторического наследия, создавать условия для творческого сотрудничества деятелей культуры и искусства Туркменистана и Армении.

Гурбангулы Бердымухамедов напомнил, что в сентябре текущего года в столице Туркменистана городе Ашхабаде состоятся V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

В этой связи Президент Республики Армения Серж Саргсян был приглашен посетить Туркменистан для участия в торжественной церемонии открытия этих Игр, которая состоится 17 сентября.



Заявление Президента Сержа Саргсяна для СМИ, после встречи с с Президентом Туркменистана Гурбангулы Мяликгулыевичем Бердымухамедовым

Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич!

Уважаемые Дамы и господа!

Я еще раз от всей души приветствую Президента Туркменистана в Ереване.

Официальный визит в Армению Президента Туркменистана, несомненно, придал особую значимость центральному событию армяно-туркменских отношений текущего года – 25-летию установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Туркменистаном.

Именно в этот день — 24 августа 1993 года между Республикой Армения и Туркменистаном был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве. Эти обстоятельства придали особую значимость сегодняшнему визиту, итогами которого мы довольны. В ходе визита подписан большой пакет документов, регламентирующих двустороннее взаимодействие по ряду направлений, принято Совместное заявление глав государств.

С господином Президентом мы уделили особое внимание перспективным направлениям развития торгово-экономического сотрудничества. К сожалению, неблагоприятная ситуация на глобальных рынках отразилась также и на нашем торговом обороте. В этом контексте мы обсудили возможные пути и имеющиеся резервы для стимулирования двустороннего экономического сотрудничества, выхода на новые горизонты взаимодействия. Рассчитываем, что реализация сегодняшних договоренностей позволит выправить ситуацию.

Мы едины во мнении, что экономическое сотрудничество должно прирастать совместными проектами, кооперацией, с особым акцентом на инновации и высокие технологии. Полагаем, что действующая Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству будет эффективно продвигать весь комплекс двусторонних коммерческих связей, содействовать их дальнейшей диверсификации и запуску новых интересных проектов.

На стыке экономики, туризма и последующего расширения контактов между гражданами наших стран был затронут вопрос возможного запуска прямого авиарейса между нашими столицами. В этом плане мы готовы предоставить нашим туркменским друзьям весь набор преференций, предусмотренный реализуемой в Армении политикой «открытого неба».

Конечно, мы затронули и традиционные направления сотрудничества, в том числе в области энергетики. Договорились и далее развивать эффективное взаимодействие в этой сфере. Определенные перспективы открываются и в сфере сельского хозяйства. Рассчитываем на участие туркменских коллег в деятельности создаваемой в Армении Свободной экономической зоны.

Уверен, совместными усилиями мы можем продвигать масштабные проекты, за которыми стоят современное производство и новые рабочие места, развитие национальных экономик в целом. Во время наших переговоров господин Президент говорил, что он уже думает ни о миллионных проектов, а миллиардных. Это нас воодушевляет, и мы будем конечно в этом направлении работать.

Как и ранее, будем наращивать взаимодействие в сфере образования, реализовывать программы студенческих и преподавательских обменов, что, несомненно, способствует обогащению сотрудничества между нашими странами.

Конечно, в ходе переговоров должное внимание было уделено внешнеполитической тематике. Армения и Туркменистан успешно взаимодействуют на международной арене, действительно придерживаются близких или совпадающих по важнейшим международным проблемам позиций. В этом контексте мы согласились углублять сотрудничество в различных многосторонних форматах.

В ходе переговоров мною еще раз была подтверждена позиция Армении, заключающаяся в исключительно мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта на основе норм и принципов международного права, положений Устава ООН, в частности, в равной степени касающихся принципов неприменения силы или угрозы применения силы, территориальной целостности государств, равноправия и права народов на самоопределение. Была подчеркнута важность реализации договоренностей, направленных на недопущение эскалации ситуации в зоне конфликта, стабилизацию обстановки и создание условий для продвижения мирного процесса в рамках усилий стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, как единственного формата, наделенного международным сообществом посредническим мандатом.

В заключение хотел бы поблагодарить Гурбангулы Бердымухамедова, всех туркменских коллег за обстоятельный и полезный обмен мнениями. Спасибо вам большое.

Уверен, достигнутые сегодня договоренности будут способствовать дальнейшему развитию всего комплекса по-настоящему дружественных отношений между Арменией и Туркменистаном.

Спасибо за внимание.