В Ереване подписаны армяно-туркменские документы

В рамках официального визита президента Туркменистана в резиденции Президента состоялись переговоры в расширенном составе при участии делегаций двух стран.

Президент Республики Армения Серж Саргсян и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов по итогам переговоров высокого уровня подписали совместное заявление.

Подписаны также документы, направленные на углубление двустороннего сотрудничества в ряде отраслей между Республикой Армения и Туркменистаном.

В частности, подписаны: Соглашение о научно-техническом сотрудничестве между Институтом геофизики и инженерной сейсмологии имени А.Назарова Национальной академии наук Республики Армения и Институтом сейсмологии и физики атмосферы Академии наук Туркменистана, Соглашение о сотрудничестве между Ереванским государственным университетом и Туркменским государственным университетом имени Махтумкули, Соглашение между Правительством Республики Армения и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в области туризма, Соглашение о сотрудничестве между Национальным аграрным университетом Армении и Туркменским сельскохозяйственным университетом имени С.А.Ниязова, Меморандум о взаимопонимании между Центром финансового мониторинга Центрального банка Армении и Министерством финансов Туркменистана в области обмена финансовой информацией в сфере отмывания денег и финансирования терроризма, Меморандум о взаимопонимании между Министерством спорта и по делам молодежи Республики Армения и Государственным комитетом Туркменистана по спорту о сотрудничестве в области спорта, Программа сотрудничества между Правительством Республики Армения и Правительством Туркменистана в области культуры и искусства на 2018-2020 годы, Меморандум о сотрудничестве между Дипломатической школой Министерства иностранных дел Республики Армения и Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Армения и Министерством иностранных дел Туркменистана на 2018-2019 годы.

Президенты Серж Саргсян и Гурбангулы Бердымухамедов подвели итоги встречи в заявлениях перед представителями средств массовой информации.

В честь находящегося с официальным визитом в Армении Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова вечером от имени Президента Сержа Саргсяна будет дан официальный приём.

Пресс-служба Президента Армении