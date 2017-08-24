Катар восстановил дипломатические отношения с Ираном в полном объеме

Катар 24 августа восстановил в полном объеме дипломатические отношения с Ираном, отвергнув требования Саудовской Аравии и нескольких арабских государств к Дохе о прекращении связей с Тегераном, передает Радио Азатутюн.

Министерство иностранных дел Катара объявило, что посол страны вернется в Тегеран спустя 20 месяцев после отзыва. Катар отозвал посла после того, как Саудовская Аравия казнила видного шиитского священнослужителя аль-Нимра, что вызвало нападения на здания двух представительств Эр-Рияда в Иране.

Министерство Катара «выразило стремление укрепить двусторонние отношения с Исламской Республикой Иран во всех областях», сообщив, что министр иностранных дел шейх Мухаммед бин Абдулрахман аль-Тани обсудил двусторонние отношения с иранским коллегой Джавадом Зарифом.

Катар и Иран разрабатывают крупное месторождение природного газа, что требует наличия двусторонних связей. После того, как в июне между Катаром и другими арабскими государствами вспыхнул дипломатический конфликт, Иран стремился продемонстрировать Дохе свою поддержку. Иран отправил продовольствие в Катар после того, как Саудовская Аравия закрыла единственную сухопутную границу Катара, остановив поставки грузов.