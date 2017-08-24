Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 16:15 | Август 24 2017
16:15 | Август 24 2017

Глава МИД Армении Эдвард Налбандян: Ричард Хогланд не сказал ничего нового

Глава МИД Армении Эдвард Налбандян: Ричард Хогланд не сказал ничего нового

Глава МИД Армении Эдвард Налбандян сегодня в резиденции президента Армении Сержа Саргсяна в ходе брифинга обратился к заявлению сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США Ричарда Хогланда, который ранее представил 6 основных пунктов урегулирования карабахского конфликта.

«Сопредседатель МГ ОБСЕ от США не сказал ничего нового, он сказал то, о чем уже заявляли страны-сопредседатели МГ ОБСЕ, если посмотреть все пять заявлений, то Р. Хогланд ничего нового не сказал.

Армения уже отреагировала на те заявления. Другое дело, что Азербайджан избегает каким-либо образом выражать свою позицию относительно данных заявлений. Более того, Азербайджан не только избегает этого, но и делает вид, что просто не существует подобных предложений, принципов или пунктов», – отметил глава МИД РА.

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Рубрики: Международные

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