Глава МИД Армении Эдвард Налбандян: Ричард Хогланд не сказал ничего нового

Глава МИД Армении Эдвард Налбандян сегодня в резиденции президента Армении Сержа Саргсяна в ходе брифинга обратился к заявлению сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США Ричарда Хогланда, который ранее представил 6 основных пунктов урегулирования карабахского конфликта.

«Сопредседатель МГ ОБСЕ от США не сказал ничего нового, он сказал то, о чем уже заявляли страны-сопредседатели МГ ОБСЕ, если посмотреть все пять заявлений, то Р. Хогланд ничего нового не сказал.

Армения уже отреагировала на те заявления. Другое дело, что Азербайджан избегает каким-либо образом выражать свою позицию относительно данных заявлений. Более того, Азербайджан не только избегает этого, но и делает вид, что просто не существует подобных предложений, принципов или пунктов», – отметил глава МИД РА.