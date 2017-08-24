«Это не ультиматум, и тем более не принуждение»: Давид Бабаян – о пунктах от американского сопредседателя

«Это всего лишь предложение, не ультиматум, и тем более не принуждение. Естественно, что при наличии различных предложений следует учитывать подходы разных сторон. Этот сценарий, в общем, осуществить будет невозможно», – так ответил в интервью Aravot.am- пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян, комментируя последнее заявление американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Ричарда Хогланда.

Напомним, что 23 августа сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд представил 6 основных пунктов урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Он в частности указал на статус самоуправляемой территории Карабаха, не контролируемой Азербайджаном, и передачу «оккупированных» территорий вокруг Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана.

На наше замечание, разве эти подходы не нашли отражения в Мадридских принципах, г-н Бабаян ответил: «Все такие подходы были отражены в разных принципах, также и в мадридских. Здесь не может быть никакого принуждения. Тот же Азербайджан отверг это, насильственным образом прибегнув к апрельской войне. Это уже показывает, что данный вариант неприемлем. Более того, мы тоже говорим, что не может быть возврата к прошлому, что, имея дело с таким террористическим, фашистским государством, как Азербайджан, Нагорный Карабах не может иметь границ НКАО, так как это попросту будет означать, что агрессор вновь окажется перед соблазном напасть на нас и уничтожить».

Давид Бабаян еще раз подчеркнул, что пункты, предложенные американским сопредседателем, это всего лишь предложение, и они никогда не могут являться ультиматумом или принуждением. «Представлены старые принципы. Это не означает, что по ним есть согласие всех сторон, там более, что Арцах вообще не участвует в этом уровне переговоров. Это те принципы и подходы, о которых давно говорят. Это не означает, что это ультиматум и согласован со всеми сторонами, и должен стать основой для урегулирования. Тем более, что существует неопределенность, не внесена четкость, кто является этими сторонами, что это означает статус с согласия сторон? Азербайджан никогда не соглашался на независимый статус (Арцаха, – ред.) и воссоединение с Арменией».

На наше замечание, что даст такое заявление переговорному процессу, тем более что проходят активные встречи, встречаются Путин и Саргсян, планируется также встреча Алиева и Саргсяна, господин Бабаян ответил: «Не думаю, что есть связь с этими встречами. Не исключено, что это просто совпадение или имеются другие задачи. Но, подчеркиваю, это не принуждение, это не ультиматум, это не согласовано полностью со сторонами. Более того, официальный Степанакерт вообще не участвует. Это всего лишь виденье, и не означает, что именно так – и точка. Столько подобных документов было за эти 25 лет…».

На вопрос, мог ли этот документ быть результатом турецкой и азербайджанской пропаганды, господин Бабаян ответил: если бы для Азербайджана этот документ был бы приемлем, он давно бы принял его и не начинал бы войны: «Даже этот неопределенный документ, содержащий множество вопросов, и множество спорных для нас вопросов, связанных с нашим будущим, безопасностью, морально-психологическими проблемами, для Азербайджана неприемлем».

На уточняющий вопрос, будет ли официальная реакция со стороны Республики Арцах, Бабаян ответил, что любой вариант урегулирования должен приниматься всенародно, а народ свою волю уже высказал: «Каждый может объявлять что хочет, ведомств – уйма».