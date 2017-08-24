Заявления Сержа Саргсяна и Гурбангулы Бердымухамедова на официальной церемонии приема в Ереване

По приглашению Президента Сержа Саргсяна с официальным визитом вчера вечером в Республику Армения прибыл Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

В резиденции президента сегодня состоялась встреча Президента Туркменистана, после которой президенты Серж Саргсян и Гурбангулы Бердымухамедов провели беседу в формате тет-а-тет.

«Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, я сердечно приветствую Вас в Армении. Армяно-туркменские отношения носят дружественный и многоплановый характер.

Очень рад, что Вы сегодня в Армении. Ваш визит является знаковым событием, и он проходит в преддверии 25-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Это очень хороший повод каким-то образом подвести итоги и наметить наши дела на будущее. Туркменистан надежный партнер, и мы заинтересованы интенсивно развивать отношения между нашими странами, и для этого есть все возможности. Мы интенсивно общаемся, и я очень рад, что сегодня у нас есть возможность говорить о дальнейших наших планах. Добро пожаловать! Я очень рад, и, конечно, мои дружественные приветствия народу Туркменистана. Я очень рад»,- сказал Президент Республики.

«Спасибо за ваши добрые слова, Серж Азатович. Я тоже хотел бы в свою очередь выразить Вам признательность за Ваше приглашение посетить вашу прекрасную страну с официальным визитом, поэтому я хотел бы выразить благодарность от имени делегации Туркменистана, то есть за Ваше радушие, за Ваше гостеприимство. И как Вы очень правильно отметили, в этом году исполняется 25 лет дипломатическим отношениям, а именно 9 октября, и я хотел бы сказать всё-таки за эти годы было сделано очень много между Туркменистаном и Республикой Армения, то есть в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарных наших связях. А самое главное, Вы знаете, Вы очень правильно сказали, данный визит нам дает новый импульс, то есть на взаимодействие и взаимоотношения на перспективу, открытие новых форм взаимоотношений между нашими странами, конечно, это всё на благо наших народов.

Я хотел бы отметить и про наши международные вопросы политики, потому что мы Вам всегда благодарны. Вы поддерживаете наш нейтральный статус. Все те выдвинутые нами на международной арене высказывания, значит, это вопросы в основном касающиеся, это общие вопросы, конечно, вопросы как стабильность и безопасность во всём мире, вопросы, касающиеся как энергобезопасности, вопросы развития устойчивых транспортных и транзитных коридоров. Тем более, были соответствующие резолюции со стороны Организации Объединенных Наций. И то что мы всё это проводим под эгидой других авторитетных международных структур. Это и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, и в Содружестве независимых государств, и в других многих авторитетных международных структурах. Поэтому мы правильно делаем, что всегда проводим наши межмидовские консультации по данным вопросам, и далее, конечно, надо их продолжать. В торгово-экономической сфере, конечно, сегодня Туркменистан имеют очень большой потенциал. Такой же потенциал есть у вас. Я думаю мы можем его использовать по различным направлениям. Это, конечно, первым долгом вопросы торговли, энергетики, сельского хозяйства, текстильной промышленности, здравоохранения и ряд вот таких многих направлений. Конечно, основная здесь роль сводится именно нашей межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которая и является основным координатором между нашими странами.

В гуманитарных связях, ну что, нас очень много связывает. Наши отношения аж исходят от средневековья, поэтому нам отрадно, что мы это сегодня продолжаем и являемся образцом характера будущему подрастающему поколению наших стран. Поэтому я ещё раз хотел бы выразить Вам большую признательность за Ваше приглашение, и, пользуясь случаем, пожелать в Вашей государственной деятельности больших успехов, а всему народу Республики Армения всех наилучших благ и процветания. Ещё раз примите нашу благодарность и признательность за Ваше приглашение»,- сказал Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Пресс-служба Президента Армении