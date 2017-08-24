Официальный сайт президента Туркменистана — о визите Гурбангулы Бердымухамедова в Армению

Визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Ереван, предпринятый в эти дни по приглашению президента Армении Сержа Саргсяна, призван придать новый мощный импульс конструктивному межгосударственному диалогу, конкретизировать общие подходы к дальнейшему выстраиванию взаимовыгодного сотрудничества с учётом положительного опыта партнёрства. Об этом говорится на Официальном сайте президента Туркменистана.

«Во время запланированной на 24 августа встречи в верхах состоится также обмен мнениями по различным региональным и международным вопросам, представляющим обоюдный интерес.

По итогам предстоящих переговоров на высшем уровне ожидается подписание двусторонних документов.

В контексте нацеленности на интенсификацию торгово-экономического взаимодействия, особое значение придаётся регулярным деловым встречам государственных и предпринимательских структур, бизнес-форумам.

Большой потенциал имеется также для углубления традиционных отношений в области культуры, гуманитарного диалога. Перспективными направлениями с учётом общих приоритетов государственного развития определены также образование, спорт и туризм, предоставляющие возможность прямых контактов и тесного общения двух народов, обладающих уникальным наследием духовной и материальной культуры.

Установившееся между обеими странами доверие содействует не только наращиванию двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, но и развитию согласованного взаимодействия на мировой арене, прежде всего, на платформе авторитетных международных организаций и региональных структур – Организации Объединённых Наций, Содружества Независимых Государств и др.», – отмечается на сайте президента Туркменистана.

Напомним, накануне президент Армении Серж Саргсян принял в президентской резиденции президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, прибывшего в Ереван по приглашению главы государства вечером 23 августа. В рамках визита намечаются встречи президента Туркменистана с высшим руководством РА. В резиденции президента РА по завершении армяно-туркменских переговоров высокого уровня намечается церемония подписания документов. Президенты Серж Саргсян и Гурбангулы Бердымухамедов выступят перед СМИ с заявлениями по итогам переговоров.