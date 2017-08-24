Серж Саргсян принял прибывшего в Ереван с официальным визитом президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова

Президент Армении Серж Саргсян сегодня, 24 августа, принял в президентской резиденции президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова, прибывшего в Ереван по приглашению главы государства накануне вечером. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

В рамках визита намечаются встречи президента Туркменистана с высшим руководством РА.

В резиденции президента РА по завершении армяно-туркменских переговоров высокого уровня намечается церемония подписания документов.

Президенты Серж Саргсян и Гурбангулы Бердымухаммедов выступят перед СМИ с заявлениями по итогам переговоров.