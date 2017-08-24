Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 13:26 | Август 24 2017
13:26 | Август 24 2017

Серж Саргсян принял прибывшего в Ереван с официальным визитом президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова

Серж Саргсян принял прибывшего в Ереван с официальным визитом президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова

Президент Армении Серж Саргсян сегодня, 24 августа, принял в президентской резиденции президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова, прибывшего в Ереван по приглашению главы государства накануне вечером. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

В рамках визита намечаются встречи президента Туркменистана с высшим руководством РА.

В резиденции президента РА по завершении армяно-туркменских переговоров высокого уровня намечается церемония подписания документов.

Президенты Серж Саргсян и Гурбангулы Бердымухаммедов выступят перед СМИ с заявлениями по итогам переговоров.

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Рубрики: Официальные

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