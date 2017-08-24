Почему я не принимаю революцию?

Примерно с 1994 года, когда партия «Национальный демократический союз» и Ашот Манучарян совершали революцию, я получаю от революционеров в свой адрес оскорбления, надменные высказывания и угрозы той или иной степени «крутости». Слушая и читая в течение 23 лет те же самые, мягко говоря, порицания, я, естественно, приобрел некоторый иммунитет. И что самое главное, когда «революционная ситуация» сходит на нет, те же самые люди, которые намекали, что в случае прихода к власти повесят меня на той же перекладине, что и Левона, Роберта или Сержа («ничего, мало осталось, вот сейчас народ …»), так вот, те же самые люди становились намного добрее и терпимее, отказываясь от своих намерений возводить виселицы и гильотины. Видящий меня по ту сторону баррикад революционер приобретал явные признаки адекватности и становился, как говорится, «чудесной личностью».

Конечно, я не могу сравнивать НДС или АНК с группой, совершившей вооруженное нападение на полицейский полк. (Хотя, в определенной степени эта группа похожа на дашнакцутюн 90-х годов, в который входила структура «Дро»). Разницу между политической силой, действующей в рамках Конституции, и вооруженной группировкой я вижу. Различий нет, на мой взгляд, среди всех тех сторонников, кто извергает из себя ругань и угрозы. В то же время в эпоху интернета и Фейсбук наблюдаются следующие закономерности: чем дальше от Армении, тем выше уровень «обижничества», и, следовательно, тем круче матерщина.

Чтобы подкинуть материал для отводящих душу таким манером, повторю еще раз, что я против революций вообще и в современной Армении в частности. Мне кажется, что после любой революции необходим определенный период стабилизации, революционные массы вовсе не будут месяцами бродить по улицам и делать, что захотят. Все временные или постоянные власти рано или поздно призовут к порядку «матросов «Авроры» или «героических парней», снова понадобятся полицейское, контроль, репрессивный аппарат и прочее. И еще вопрос, подчинятся ли эти «матросы» или «романтики» этому порядку, или же скажут: «раз победил народ, то нам никто не смеет на что-то указывать».

Но, предположим, они подчинились. Будет ли новый репрессивный аппарат лучше старого, достаточным ли будет правления матросов, чтобы этот аппарат изменился? И самый важный вопрос для Армении, как долго будет длиться этот «период стабилизации» и что произойдет за это время на наших границах? Конечно, в ответ на все это приводится «революция роз» в Грузии. Если Запад решит реализовать такую ​​программу в Армении, это будет иметь свои положительные и отрицательные стороны. Отрицательных, на мой взгляд, в нашем случае будет больше.