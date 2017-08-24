Фрэнсис Фукуяма: тесные связи с Россией совсем не помогают Армении решать проблемы коррупции и патронажа

Старший научный сотрудник Центра по вопросам демократии, развития и верховенства права Стэнфордского университета, председатель редакции журнала The American Interest, автор нашумевшего бестселлера «Конец истории и последний человек», известный американский писатель, философ и политолог Фрэнсис Фукуяма дал интервью армянскому аналитическому изданию The Armenian Interest. в котором затронул также вопросы отношений Армении с Россией в контексте кризиса отношений Москвы с Вашингтоном и проблему модернизации и демократизации Армении.

Представляем заключительный фрагмент интервью:

— Влияет ли кризис в российско-американских отношениях на Армению, которая является членом российского интеграционного проекта — Евразийского экономического союза? Если да, то как это происходит?

— Очевидно, что общее положение России, которая расширяется и хочет удержать под контролем свое ближнее зарубежье, не может быть благоприятным для Армении. В отличие от Грузии, Армения попыталась справиться с этим путем сближения с Россией вместо того, чтобы просто встать на сторону Запада. В этом смысле ваша страна не так уязвима, как Грузия. Если Соединенные Штаты не окажутся надежным партнером, у Грузии возникнут трудности. В этом отношении вы немного больше защищены. С другой стороны, Армения менее независима. Вы приняли российские проекты и системы, и сейчас у страны нет возможности расширить связи с Европой так, как это делает Грузия.

— Армения стремится к демократии и модернизации. Какую роль может играть армянская диаспора в этом процессе?

— Я бы сказал, что одна из самых больших проблем Армении связана с государственными институтами и качеством государства. Серьезную опасность для страны представляют коррупция и патронаж. Более того, тесные связи с Россией совсем не помогают решать эти вопросы, потому что у них там абсолютно такая же система. Я считаю, что представители армянской диаспоры могут сыграть ключевую роль, привнеся в вашу страну альтернативные ценности, идеи и практики, что, безусловно, поможет сбалансировать влияние России.

Полностью интервью Ф.Фукуямы под заголовком «Нынешний кризис беспрецедентен» можно прочитать ЗДЕСЬ.