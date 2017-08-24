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14:50 | Август 24 2017

«Имена нужно изменить так, чтобы остались, как высек на камне Аргишти»: Меружан Тер-Гуланян

«Имена нужно изменить так, чтобы остались, как высек на камне Аргишти»: Меружан Тер-Гуланян

Писатель, публицист Меружан Тер-Гуланян согласен с предложением, что настало время переименовать улицы или образовательные учреждения, названные именами некоторых деятелей СССР.

«Как называть улицу именем такого человека как Фрунзе, который был ярым армяноненавистником, находился во вражде с Вааном Терьяном, после чего Терьян был сослан», – отметил Меружан Тер-Гуланян.

По его словам, дискуссии о переименовании ни к чему не приведут, если не будет скоординированной работы: «Я предлагаю вести это скоординировано, все это относится не только к Еревану, а ко всей стране. Я предлагаю создать группу из интеллигентов, которая займется переименованием, спешить не нужно, имена должны быть изменены так, чтобы остались, как высек на камне Аргишти, а не так, чтобы каждый проходящий начинал менять названия, мы не должны допускать подобного».

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Рубрики: Общество, Столица

Комментарии (1)

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  1. Vahe:
    Август 24, 2017 в 4:20 пп

    Можно просто принять закон по которому улицы могут быть названы именами людей с даты смерти которых прошло не менее 500 лет. 500 лет для армянской истории как-раз тот срок за который точно можно сказать достоин был человек этого или нет.
    Тогда на наших улицах мы не увидим не только фрунзе и катовского, но шаумяна с микояном и мясникяном. Не будет и Нжде, но могут появится царь Левон, Пап…

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