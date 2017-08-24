«Самая большая улица в Дилижане носит имя большевика-педофила Калинина»

Директор Дома-музея Туманяна Нарине Тухикян удивляется – как могли назвать очаг просвещения именем Наири Заряна? «Если вы знаете Наири Зарян, его «геройства», то вы должны понимать, что нельзя называть школы именем этого человека, это антипедагогично», – заявила вчера в Пресс-клубе «Айели» Нарине Тухикян, комментируя инициативу фракции блока «Елк» в Совете старейшин Еревана о переименовании некоторых улиц и школ, получивших свои названия во времена СССР.

Она отметила, что чаще обсуждаются наименования улиц в Ереване, но в районах картина та же самая: «Въезжаешь в Дилижан, нет ни одной улицы с именем нормального армянина, самая большая улица в Дилижане носит имя педофила Калинина. Почему это так, я не понимаю».

По ее словам, во многих случаях государственные органы мотивирует нежелание переименовывать улицы большими расходами, но г-жа Тухикян считает это объяснение примитивным.