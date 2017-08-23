Встреча в Сочи: Саргсян и Путин выступили с заявлениями о предмете предстоящих переговоров

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Армении Сержем Саргсяном в Сочи отметил интенсивный диалог и сотрудничество двух государств. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас интенсивно поддерживается политический диалог, сотрудничество идет на двусторонней основе в сфере экономики, и в сфере безопасности, военного дела, мы активно взаимодействуем в рамках международных организаций и также интеграционных объединений», – сказал Путин.

Он отметил, что на встрече с Саргсяном планирует побеседовать по всему комплексу этих тем.

В свою очередь С. Саргсян отметил, что последние годы стали интенсивным периодом межгосударственных отношений двух стран.

«Стратегические союзнические отношения выделяются интенсивным диалогом, поставленным на высшем уровне, широкой внешнеполитической координацией, конструктивным сотрудничеством на международных и региональных площадках, плодотворным сотрудничеством в области безопасности, военной и военно-технической сферах», – сказал армянский лидер.

Он отметил, что увеличивается товарооборот двух стран, в том числе за первые шесть месяцев этого года рост составил 23%.

С. Саргсян поблагодарил Путина за оказание помощи в тушении лесных пожаров в Армении.

Как сообщила ранее пресс-служба главы армянского государства, намечается, что руководители двух стран обсудят ключевые вопросы повестки двустороннего взаимодействия в политической, экономической, гуманитарной и культурной сферах, а также коснутся хода реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита президента Сержа Саргсяна в Россию в марте этого года. Во время переговоров высокого уровня будут затронуты также вопросы, касающиеся перспектив развития сотрудничества в рамках ЕАЭС и ОДКБ. Планируется, что на встрече президенты обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, в том числе по теме урегулирования нагорно-карабахского конфликта.