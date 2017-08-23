Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 18:05 | Август 23 2017
18:05 | Август 23 2017

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов с официальным визитом прибывает в Ереван

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов с официальным визитом прибывает в Ереван

По приглашению президента Армении Сержа Саргсяна сегодня вечером с официальным визитом в Армению прибудет президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Армении.

В рамках визита намечаются встречи президента Туркменистана с высшим руководством Армении.

В резиденции президента Армении по завершении армяно-туркменских переговоров высокого уровня намечается церемония подписания документов.

Президенты Серж Саргсян и Гурбангулы Бердымухамедов выступят перед СМИ с заявлениями по итогам переговоров.

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Рубрики: Международные, Официальные

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