Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов с официальным визитом прибывает в Ереван

По приглашению президента Армении Сержа Саргсяна сегодня вечером с официальным визитом в Армению прибудет президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Армении.

В рамках визита намечаются встречи президента Туркменистана с высшим руководством Армении.

В резиденции президента Армении по завершении армяно-туркменских переговоров высокого уровня намечается церемония подписания документов.

Президенты Серж Саргсян и Гурбангулы Бердымухамедов выступят перед СМИ с заявлениями по итогам переговоров.