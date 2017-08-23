США ввели санкции против китайских и российских компаний за поддержку КНДР

Во вторник Министерство финансов США объявило о введении новых санкций в отношении китайских и российских компаний и частных лиц, оказывавших поддержку северокорейским военным программам. Речь идет о торговле с Пхеньяном в сфере энергетики, а также оказании помощи северокорейским организациям, находящимся под санкциями, в получении доступа к американской и международной финансовой системе, передает Голос Америки.

«Министерство финансов продолжит оказывать давление на Северную Корею, выбирая своей целью тех, кто поддерживает продвижение программ по ядерным (разработкам) и баллистическим ракетам, и изолируя их (юридических и физических лиц) от американской финансовой системы», – говорится в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов определило 10 юридических лиц (в том числе – одна российская компания) «третьих стран» и 6 физических лиц (четверо россиян) в новом санкционном списке.

На снимке — министр финансов США Стивен Мнучин (фото — Голос Америки)