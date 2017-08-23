Учителям дадут свободу – разрешат преподавать так, как они хотят: реформа министра в школах

Вчера в Ереване прошла встреча министра образования и науки Левона Мкртчяна с представителями сферы образования, на которой он представил новую инициативу «Учитель». Министр предлагает провести серию консультаций и представить предложения, как могут повысить значимость и роль учителя в обществе.

Говоря о качестве образования учителей, Левон Мкртчян заметил, что есть три главных основы, государство уже закладывает в бюджет определенную сумму на повышение квалификации учителей. «Мы недовольны качеством переподготовки, считаем, что она слишком бюрократична, бесформенна, не соответствует современным условиям, и мы можем использовать эти ресурсы лучше. Мы должны суметь полностью реформировать систему. Мы получили грант от ЕС. В его рамках кардинально изменим систему Национального института образования. Он должен превратиться в национальный институт общего образования, который будет заниматься созданием учебников, будет повышать качество учебников, в это также входит внедрение в систему электронной литературы, компьютеризация школьной системы, укомплектование планшетами, второе, стандарты, нормы в системе образования, третье: внедрение новых механизмов переподготовки учителей.

Переподготовкой должны заниматься те организации, которые могут делать это более качественно».

На вопрос, почему раньше переподготовка не давала желаемых результатов, министр указал на социальный фактор: «Если мы не можем обеспечить для учителя оплату элементарных суточных во время командировок на переподготовку, говорить о качестве излишне. Профессию учителя в педагогическом образовании надо сделать более мотивированной».

Затем Левон Мкртчян заявил: «Мы должны предоставлять свободу действий квалифицированному учителю. Сегодня школа имеет возможность сделать свой выбор на 30%, но этот выбор не доходит до учителя. Учитель бесправен в обществе, он в плохом положении и в бюрократическом смысле. Он должен уметь свободно выбирать методику преподавания своего предмета, свободно распоряжаться своими знаниями, относиться к классу не как к одноликой серой массе, а уметь классифицировать, внедрять методы индивидуального обучения».

По словам министра, учитель должен работать в комфортной обстановке, образовательные учреждения должны обладать свободным мышлением.