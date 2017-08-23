Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 18:34 | Август 23 2017
18:34 | Август 23 2017

Обсужден ход работ, осуществляемых китайской электроинженерной компании «Ксиань» в Армении

Обсужден ход работ, осуществляемых китайской электроинженерной компании «Ксиань» в Армении

Министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Ашот Манукян 22 августа принял делегацию китайской электроинженерной компании «Ксиань», возглавляемую генеральным директором компании Жангом Яменом. В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся работ, осуществляемых при поддержке Международного банка реконструкции и развития по программе «Надежность электроснабжения «Ванадзор-1», а также хода и графика работ по программе «Улучшение сетей электропередачи» — подстанций «Ашнак».

Директор компании — генерального подрядчика подстанций «Ванадзор-1» и «Ашнак» поблагодарил министра за доверие и подчеркнул, что они сделают все возможное, чтобы работы были завершены вовремя и качественно.

Министр Ашот Манукян отметил, что электроинженерная компания «Ксиань» считается надежным партнером, подчеркнув, что встреча может придать импульс углублению и укреплению взаимного сотрудничества.

Директор компании заверил, что для них приоритетным является предоставление качественных услуг, и выразил надежду, что они продолжат сотрудничество с армянской стороной и в дальнейшем.

Министерство энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА

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Рубрики: Экономика

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