В новом санкционном списке США оказался российский армянин Рубен Киракосян

США в список санкций по делу Северной Кореи включили российских граждан, в числе которых есть один армянин. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

Санкции предполагают замораживание их финансовых активов в США и визовые ограничения. Под санкции попали, в частности, российские граждане Ирина Хуш, Рубен Киракосян, Михаил Писклин и Андрей Сибин.

В списке оказалась также и российская компания «Gefest-M», которая, по данным США, связана с Korea Tangun Trading Corporation. Согласно этой информации, Рубен Киракосян, в свою очередь, связан с «Гефест-М».

Подготовила Виктория АНДРЕАСЯН