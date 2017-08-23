Лучший баскетболист сборной Армении Райан Боатрайт: «Я благодарен болельщикам за фантастическую поддержку»

В отборочном раунде чемпионата мира по баскетболу 2019 года Райан Боатрайт впервые выступал в составе национальной сборной Армении. Он стал единственным легионером нашей команды. Боатрайт в шести проведенных за Армению играх показал довольно результативную игру.

Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Армении (НОКА).

Он особенно выделялся своими трехочковыми бросками. В беседе с корреспондентом НОКА Райан рассказал о своих впечатлениях.

«Для меня выступление за команду Армению стало большим опытом. Я наслаждался проведенным здесь временем. Болельщики меня очень воодушевляли. Я благодарен им за фантастическую поддержку.

Мы сделали все возможное в пределах наших сил. Постараюсь играть лучше и лучше. У нас очень молодая команда. Для всех ребят этот стало прекрасным международным опытом. Наша команда впервые играла в баскетбол на таком уровне и участвовала в чемпионате мира.

В команде царила великолепная атмосфера. Они – профессионалы и в дальнейшем могут показывать еще более лучшую игру», – сказал Райан Боатрайт.

Сборная Армении заняла третье место в группе «А» на предварительном этапе чемпионата мира, не сумев пройти в следующий раунд. Таким образом, наша сборная будет выступать в дивизионе «В».