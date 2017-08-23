Евразийская экономическая комиссия «готова к взаимовыгодному сотрудничеству» с Турцией: «Айкакан жаманак»

Евразийская экономическая комиссия готова к взаимовыгодному сотрудничеству с третьими странами. Об этом в ответ на наш запрос заявила пресс-секретарь Евразийской экономической комиссии Юлия Назарова.

Мы интересовались у Комиссии тем, обсуждался ли, или ведутся ли сейчас обсуждения по вопросу о заключении соглашения с Турцией. «Евразийская экономическая комиссия на данный момент не получала официального запроса от Турецкой Республики. ЕАЭС готов к взаимовыгодному экономическому сотрудничеству с третьими странами и может предложить различные форматы взаимодействия», – говорится в ответе Юлии Назаровой.

По ее словам, все эти возможности можно будет обсуждать только после того, как в Евразийскую экономическую комиссию представят заявление представителей правительства Турецкой Республики.

Тирайр МУРАДЯН

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