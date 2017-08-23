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15:48 | Август 23 2017

Армянские спасатели-пожарники приступили к пожаротушению в регионе Самцхе-Джавахети Грузии

Армянские спасатели-пожарники приступили к пожаротушению в регионе Самцхе-Джавахети Грузии

Автоколонна Спасательной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения успешно добралась до региона Самцхе-Джавахети Грузии и обосновалась вблизи села Цахверк.

Получив соответствующее задание и проведя разведку на выделенном им участке, армянские пожарные приступили к пожаротушению. Напомним, что 20 августа на территории Национального заповедника «Хараджули» в Боржоми (недалеко от села Даба) вспыхнул пожар, и власти Грузии обратились к международному сообществу с просьбой о помощи в тушении лесного пожара.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении направило 22 августа в Грузию автоколонну спасательной службы с восемью пожарно-спасательными и одной спасательной машиной, одной машиной Центра медицины катастроф и мобильным пунктом управления (в целом – персонал из 57 человек), который на месте происшествия будет действовать как координационный штаб операционных действий.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении

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Рубрики: Международные, Происшествия

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