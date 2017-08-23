Просто воспоминание

Недавно я говорил с бывшим ереванцем, который уже давно не живет в Армении. Он был не только уроженцем Еревана, но и вырос, как и я, в Ачапняке. Более того, посещал ту же школу № 122, право, за несколько лет до меня. Если бы у нас с этим человеком вообще не было тем для разговора, то того уже было достаточно для того, чтобы интересно поговорить. Например, мы смотрели фильмы в одном кинотеатре «Арагац» (где сейчас продают автомобили).

За билетами на хорошие фильмы, например, «Черный тюльпан» или «Фантомас», выстраивались очереди и в кинотеатре умещались не все желающие. И, поскольку мы, армяне, стоять в очереди, мягко говоря, не любим, возле кассы собиралась огромная толпа. Но так бывало только тогда, когда не было администратора кинотеатра. Этот человек был инвалидом, у него руки были короче обычного, и он всегда накидывал на плечи пиджак. Но своими активными движениями и окриками он умел эффективно выстроить всех в очередь.

«Туманяновский парк» был и в мои школьные годы. Это была неухоженная территория, куда я ходил с друзьями покурить (курил не я). Сейчас этот сад хорошо ухожен, и я люблю в летнее время с компьютером или книгой посидеть на аккуратно подстриженном газоне парка. В далеком детстве (1960-е) в начале парка располагался сельскохозяйственный рынок, очень близко находившийся рядом с нашим домом. Для закупки продуктов на несколько дней нужно были 10 рублей. Хорошо помню, как родители всегда говорили, что на «старые деньги» это было бы 100 рублей: деноминация в Советском Союзе была проведена в 1961 году.

Когда воспоминаниям пытаются придать какой-то политический оттенок, то обязательно восклицают: «Ах, как хорошо было тогда», или, реже, «как было плохо». Обычно люди склонны проводить сравнение с настоящим и приходить к выводу, что раньше было лучше, чем сегодня: «жизнь была веселой, счастливой, люди были добрыми, существовали понятия чести и уважения к старшим, а сейчас…». Но я стараюсь не навешивать ярлыки ни на прошлое, ни на настоящее. Оценочные суждения оставляю «политизированной массе», а я просто хочу напомнить о былом тем, кто жил в то время, чтобы они рассказали тем, кто родились позже. Для чего все это надо рассказывать? Чтобы сохранилась наша культура, в широком смысле этого слова. Чтобы я, мои дети или внуки не подумали, что все началось с них.