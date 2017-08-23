МЧС Армении направило в Грузию отряд спасателей из 57 человек и мобильный пункт управления

20 августа в Грузии вспыхнул пожар на территории Национального заповедника Боржоми-Харагаули (неподалеку от села Даба). По предварительным данным, огонь уничтожил примерно 5 гектаров с растительным покровом.

Власти Грузии через офис по координации гуманитарных вопросов ООН (система оповещения Virtual OSOCC) обратились к международному сообществу с просьбой оказать поддержку в тушении вспыхнувшего в Боржоми лесного пожара.

По распоряжению президента РА и соответствующему поручению премьер-министра РА Министерство чрезвычайных ситуаций РА приступило к организации помощи, учитывая наличие сухопутных подходов к очагам пламени на территории пожара.

22 августа, в 16.30 из МЧС РА в Грузию отправилась колонна спасательной службы с восьмью пожарно-спасательными и одной спасательной машиной, одной машиной Центра медицины катастроф и мобильным пунктом управления (в целом – персонал из 57 человек), который на месте происшествия будет действовать как координационный штаб операционных действий.

МЧС Армении