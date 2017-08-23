Максим Манукян — чемпион мира по греко-римской борьбе: это вторая золотая медаль Армении!

На чемпионате мира по борьбе в Париже состоялся финальный поединок в весовой категории 80 кг.

Борец в греко-римском стиле Максим Манукян со счетом 5:0 одержал победу над представителем Беларуси Радзиком Кулиевым и стал чемпионом мира впервые за свою карьеру.

Это вторая золотая медаль армянских борцов греко-римского стиля в Париже, и такой результат зафиксировали кроме наших борцов еще и представители Турции (в категориях до 85 и до 130кг).

Напомним, днем раньше Артур Алексанян в весовой категории до 98кг в третий раз стал чемпионом мира.