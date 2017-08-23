Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 09:47 | Август 23 2017
09:47 | Август 23 2017

Карен Карапетян принял регионального директора Немецкого банка развития (KfW)

Карен Карапетян принял регионального директора Немецкого банка развития (KfW)

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял вчера регионального директора Немецкого банка развития (KfW) Олафа Зимельку и возглавляемую им делегацию.

Как передает пресс-служба Правительства Армении, обсуждались программы, реализуемые в стране при финансировании данного банка.

Премьер высоко оценил сотрудничество с KfW и отметил важность программ, реализуемых при финансировании данного банка в разных отраслях экономики Армении, необходимость их продолжения в дальнейшем.

Зимелька в свою очередь отметил эффективность сотрудничества с правительством Армении, выразив готовность обсудить представленные предложения для обозначения дальнейших шагов.

Он также подчеркнул высокие темпы роста ВВП Армении и эффективность шагов по диверсификации экспорта.

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Рубрики: Официальные, Экономика

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