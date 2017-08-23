Труд учителей больше не будет оплачиваться по числу учеников: в школах вводится новая формула финансирования

«Учитель не может работать на полную ставку по своей специальности, получая одну зарплату, и работать где-то в другом месте по той же специальности и с такой же нагрузкой, и получать другую зарплату, только потому, что где-то учеников много, а где-то мало», – заявил вчера министр образования и науки Левон Мкртчян, представляя на встрече с представителями сферы образования новую инициативу «Учитель».

Он указал, что они намерены вернуть в систему справедливость. «Нам необходимо радикально изменить также и формулу финансирования. У нас будет базовое финансирование, по которой будет оцениваться базовая стоимость конкретно одной ставки, и независимо от того, сколько у учителей учеников и с какой они работают нагрузкой, им будет выплачиваться одинаковая зарплата».

Левон Мкртчян сообщил, что финансирование изменится также в зависимости от того, где находится школа, в приграничном регионе, в Ереване, на каком участке и в каком статусе. Министр также затронул социальные проблемы учителя. Следует поощрять молодых и пожилых учителей. «Может кто-то уже в летах, ему пора на пенсию, но если он деятелен, и ему будет предложено отправиться в регион, он должен с удовольствием согласиться и поехать работать. Мы должны внедрить гибкие механизмы, восстанавливать дома учителей, выделять землю, предоставлять некоторые социальные пакеты, которые помогут сделать профессию учителя привлекательнее. Им нужно предоставлять привилегии, чтобы они могли продолжить свой путь в дальнейшем. Даже если он работает на определенном этапе, он должен знать, что проработал столько лет, и потом может сменить сферу деятельности. Необходимо разработать социальный пакет учителя».

Левон Мкртчян сказал, что они должны добиться того, чтобы в системе остались только те, кто осознают важность своей миссии, чтобы и общественность хотела вкладывать в систему образования и бюджетные средства, и свои средства. «Смотрите, собирают средства, где-то могут собирать по 2-3 тысячи драмов, поднимается шум, звонят на горячие линии и так далее. А где-то проводят такой же сбор средств, но родители очень довольны, потому что видят, как их деньги достигают цели. Общество не то чтобы не хочет тратить лишнее, оно не хочет бессмысленно заполнять чей-то чужой карман». Министр отметил, что необходимо повысить роль школьных советов.