Активы имеющего стратегическое значение комбината «Ванадзор-Химпром» распродаются: Эдмон Марукян

Депутат фракции «Елк» НС РА Эдмон Марукян предупреждает о распродаваемом уникальном оборудовании комбината «Ванадзор-Химпром».

Сегодня уничтожается последний сохранившийся промышленный гигант страны – ЗАО «Ванадзор-Химпром». Представители комбината сообщают, что продажа активов, имеющих жизненное значение для комбината, на самом деле не осуществляется, в то время как продается уникальное оборудование, которое невозможно будет восстановить. Государственные органы молчат о том, кому на самом деле принадлежит завод, скрывая имя настоящего владельца. Ярким доказательством этого является отсутствие информации о владельце комбината на официальном сайте Государственного регистра Армении. На сайте Госрегистра РА предлагается произвести оплату за получение информации о владельцах организации, однако и после внесения платы система поступает сообщение о том, что в доступе отказано.

Согласно циркулирующим слухам, изначально была осуществлена недобросовестная сделка. Владелец «Ардшинбанка», приобретя (не на свое имя) комбинат, заложил его в своем же собственном банке. Целью такой махинации, вероятно, было следующее: после некоторых попыток задействовать комбинат, которые не увенчались успехом из-за неправильного управления и не привлечения соответствующих профессиональных ресурсов, образовалось множество обязательств в отношении третьих лиц (ЭСА, Газпром и так далее). Вследствие невыполнения обязательство по отношению к данным субъектам, по их же инициативе, естественно, был инициирован процесс банкротства. Но владелец комбината, предвидя подобный сценарий, заложил активы в собственном банке, чтобы не имелось возможности реализовать активы во время процесса банкротства комбината, поскольку банк имеет в их отношении приоритетное право.

Воспользовавшись этим, по инициативе владельца и в тайне от общественности, вывозится и продается уникальное оборудование комбината, представляя это обществу в виде реализации негодного оборудования в качестве лома. Таким способом владелец возвращает свои инвестиции. Этот сценарий также выгоден владельцу, так как цена приобретения была довольно низкой и продажа активов в виде лома также вернет инвестиции.

В итоге Республика Армения теряет завод, благодаря которому в свое время был построен нынешний Ванадзор. Государственные органы или не знают об этом, или рассматривают Комбинат как простую хлебопекарню, которую владелец распродает по частям. В действительности осуществляется распродажа активов комбината, имеющего стратегическое значение, что нельзя рассматривать как личную выгоду владельца.

Государственные органы должны немедленно провести инвентаризацию активов комбината и провести проверку на соответствие их отражения в бухгалтерском балансе.