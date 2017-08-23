Анжела Хачатрян: «Искусственные процессы по выходу Армении из ЕАЭС недопустимы»

После скандального заявления спикера Госдумы РФ о придании русскому языку статуса официального вопрос выхода Армении из ЕАЭС в политических кругах Армении снова оказался в повестке дня. По крайней мере, депутат от фракции «Елк» Эдмон Марукян заявил, что пришло время для того, чтобы Армения покинула ЕАЭС, его предложение было одобрено другими членами фракции, кроме Никола Пашиняна.

Он по данному вопросу сохраняет молчание. А на днях депутат от той же фракции Мане Тандилян не исключила, что осенью «Елк» выступит с предложением начать процесс по выходу Армении из ЕАЭС. В своей предвыборной программе фракция «Елк» оценила членство в ЕАЭС как политическую ошибку, и вполне естественно, что придет время для исправления этой ошибки»,- сказала она.

Подобное предложение в парламенте прошлого созыва уже звучало. Председатель партии «Свободные демократы» Хачатур Кокобелян в апреле 2016 года представил парламенту законодательную инициативу.

В беседе с Aravot.am отвечая на вопрос, присоединятся ли «Свободные демократы», если «Елк» запустит процесс по выходу Армении из ЕАЭС, заместитель председателя партии Анжела Степанян ответила: «Процесс по выходу из ЕАЭС начался еще год назад. Я сама недавно официально заявила, что наши коллеги в парламенте, будь то представители власти или оппозиции, если и в самом деле имеют желание, то могут продолжить инициативу Хачатура Кокобеляна».

«Приостановление членства Армении в ЕАЭС в повестке дня «Свободных демократов» было всегда, и мы, естественно, приветствуем чью-либо инициативу по внесению вопроса в повестку дна НС. Однако здесь важно то, чтобы с заявлений перешли к реальным инициативам, поскольку это один из тех важных вопросов, по которому неприемлемы искусственные процессы»,- отметила наша собеседница.

Выход Армении из ЕАЭС она считает очень важным, несмотря на попытки вытеснить этот вопрос из повестки дня. «Этот вопрос сегодня должен быть в повестке дня, поскольку сегодня Армения больше, чем когда-либо нуждается в экономическом и политическом развитии, а в клубе под названием ЕАЭС мы не можем иметь ни политического, ни экономического развития, если учесть еще и ужесточение санкций по отношению к России.

Этот вопрос должен быть в повестке дня, поскольку Армении, перед которой стоит задача обеспечения собственной безопасности, необходимы альтернативы по приобретению оружия, а известно, что, будучи страной-членом ЕАЭС, для покупки оружия у третьей страны мы должны платить дополнительные 18 процентов. Этот вопрос должен быть в повестке дня, поскольку в тяжелых экономических условиях нам нужны иностранные инвестиции, которых стало меньше по большей части из-за членства нашей страны в ЕАЭС. Приведу всего лишь один пример: иностранные инвестиции в Армению в 2015 году по сравнению с 2014 годом сократились на 40 процентов. Не будем забывать, что именно с 2015 года наша страна является членом ЕАЭС. Наверное, этого достаточно, чтобы вопрос выхода из ЕАЭС был в повестке дня Армении»,- отметила Анжела Хачатрян.