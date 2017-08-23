Новое предложение министра образования: «Если возникнет проблема, чтобы шли не к дворовому авторитету, а к учителю» — фоторяд

У нас были проблемы, пришло время обратить внимание на качество образования, чтобы потом не оказаться перед разбитым корытом. Об этом вчера на встрече с представителями сферы образования сказал министр образования и науки Левон Мкртчян.

Он представил новую инициативу «Учитель» и рассказал о тех вопросах в сфере, вызывающих беспокойство: «Вызывает обеспокоенность то, что около 70 процентов наших выпускников бакалавриата в системе высшего образования являются представителями гуманитарного образования. Значительная часть оставшихся 30 процентов забирает список профессий в сфере информационных технологий, и нас сильно заботит сохранение образования в сфере естественных наук».

Министр отметил, что серьезным вызовом является и то, что 87 000 студентов у нас обслуживают более 65 университетов: «Это серьезная проблема и напрямую грозит качеству нашей образовательной системы». У нас огромная масса из 1400 школ, где всего 10, 20 и до 100 учеников.

Как указывает Левон Мкртчян, образовательная система напоминает часы, и если в часах перестает работать даже какая-то небольшая шестеренка, они начинают работать неправильно. И сейчас возникает вопрос, наши часы работают ли или нет? По словам Левона Мкртчяна, от детского сада и до академика мы нашу функцию выполняем: «Может быть, эти часы и несколько отстают или забегают вперед, и мы хотим, чтобы они показывали более точно, но они все же работают, и это та основа, на которую должны осесть реформы».

Должна быть разработана программа развития образования до 2030 года: государственная программа общего образования, и второе – программа комплексного развития высшего образования и программа реформы системы профессионального образования.

Министр заявил: «Все останется на бумаге, если мы не сможем изменить свое отношение к людям, преданным нашей образовательной системе, преподавательскому составу. Около 37 000 учителей выполняют свои обязанности, некоторые из них полностью отдаваясь своей работе, значительная часть – выражая недовольство, но понимая важность дела, и есть еще часть – это случайная масса, для которой преподавание – это просто место работы, или то место, где можно потратить свое время. Мы должны радикально изменить наше отношение и установить новое качество. Важность учительства не может подчеркиваться только на словах».

Левон Мкртчян указал, что они должны разработать программу, которая поможет повысить роль учителя в обществе, в противном случае все остальные программы будут обречены. «Наше отношение к учителю должно быть изменено в двух направлениях: это требования, предъявляемые к профессиональному качеству, и социальный статус и образ жизни учителя, как наиболее активного и преданного нашему обществу интеллигента, должен быть равносилен той миссии, которую он призван выполнять». Министр напомнил, как люди в течение веков относились к педагогам. «Педагоги были одними из самых важных звеньев армянского общества. Мы обязаны вернуть все это обществу.

И на пути повышения значимости роли учителя нам нужна ваша помощь».

По словам Левона Мкртчяна, учитель должен спокойно и гордо ходить в нашей стране. «Если в деревне или во дворе случится проблема, чтобы за решением вопроса шли не к дворовому авторитету, а к учителю. И не директор или учитель шел прислуживать дворовым авторитетам, не понимая, какой ущерб наносит нашей стране».

Таким образом, министр объявил о начале августовских консультаций, вскоре свои суждения и предложения должны также представить и з марзов, чтобы они были представлены общественности в День учителя в октябре.