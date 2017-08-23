Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 10:15 | Август 23 2017
10:15 | Август 23 2017

Из национальной лиги по футболу в сборную Армении приглашены восемь футболистов

Из национальной лиги по футболу в сборную Армении приглашены восемь футболистов

Главный тренер сборной команды Армении по футболу Артур Петросян еще 15 августа опубликовал имена футболистов национальной сборной, выступающих в зарубежных клубах, которые получили приглашение принять участие в подготовительных сборах на игры отборочного тура Чемпионат мира-2018 с командами Румынии и Дании.

22 августа Артур Петросян назвал имена игроков, выступающих в чемпионате Армении:

Арсен Бегларян («Алашкерт»),
Анатолий Айвазов («Ширак»),
Гор Манукян («Пюник»),
Левон Айрапетян («Пюник»),
Армен Манучарян («Пюник»),
Гагик Дагбашян («Алашкерт»),
Артак Едигарян («Алашкерт»),
Артак Григорян («Алашкерт»)

Федерация футбола Армении

 

http://www.aravot.am/2017/08/22//

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Рубрики: Спорт

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