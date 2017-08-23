Из национальной лиги по футболу в сборную Армении приглашены восемь футболистов

Главный тренер сборной команды Армении по футболу Артур Петросян еще 15 августа опубликовал имена футболистов национальной сборной, выступающих в зарубежных клубах, которые получили приглашение принять участие в подготовительных сборах на игры отборочного тура Чемпионат мира-2018 с командами Румынии и Дании.

22 августа Артур Петросян назвал имена игроков, выступающих в чемпионате Армении:

Арсен Бегларян («Алашкерт»),

Анатолий Айвазов («Ширак»),

Гор Манукян («Пюник»),

Левон Айрапетян («Пюник»),

Армен Манучарян («Пюник»),

Гагик Дагбашян («Алашкерт»),

Артак Едигарян («Алашкерт»),

Артак Григорян («Алашкерт»)

Федерация футбола Армении

http://www.aravot.am/2017/08/22//