Из национальной лиги по футболу в сборную Армении приглашены восемь футболистов

Главный тренер сборной команды Армении по футболу Артур Петросян еще 15 августа опубликовал имена футболистов национальной сборной, выступающих в зарубежных клубах, которые получили приглашение принять участие в подготовительных сборах на игры отборочного тура Чемпионат мира-2018 с командами Румынии и Дании.
22 августа Артур Петросян назвал имена игроков, выступающих в чемпионате Армении:
Арсен Бегларян («Алашкерт»),
Анатолий Айвазов («Ширак»),
Гор Манукян («Пюник»),
Левон Айрапетян («Пюник»),
Армен Манучарян («Пюник»),
Гагик Дагбашян («Алашкерт»),
Артак Едигарян («Алашкерт»),
Артак Григорян («Алашкерт»)
Федерация футбола Армении