Премьер Грузии: Армения направила помощь в тушении лесного пожара в Боржомском ущелье

К работам по ликвидации пожара в Боржомском ущелье в Самцхе-Джавахети Грузии подключается и Армения, передает Грузия-Онлайн.

Как заявил журналистам премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, ряд экипажей из Армении уже в пути.

«Мы получили очень важную первую помощь от Азербайджана. К концу дня прибудет очень объемный, большой пожарный самолет из Турции — такое решение принял премьер-министр Турции, несмотря на то, что у них самих есть проблемы с этим. Хочу также сказать, что ряд экипажей из Армении также находится в пути», — заявил Квирикашвили.