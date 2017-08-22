Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 17:52 | Август 22 2017
17:52 | Август 22 2017

Премьер Грузии: Армения направила помощь в тушении лесного пожара в Боржомском ущелье

Премьер Грузии: Армения направила помощь в тушении лесного пожара в Боржомском ущелье

К работам по ликвидации пожара в Боржомском ущелье в Самцхе-Джавахети Грузии подключается и Армения, передает Грузия-Онлайн.

Как заявил журналистам премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, ряд экипажей из Армении уже в пути.

«Мы получили очень важную первую помощь от Азербайджана. К концу дня прибудет очень объемный, большой пожарный самолет из Турции — такое решение принял премьер-министр Турции, несмотря на то, что у них самих есть проблемы с этим. Хочу также сказать, что ряд экипажей из Армении также находится в пути», — заявил Квирикашвили.

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Рубрики: Международные, Происшествия

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