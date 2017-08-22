Еврокомиссар Йоханнес Хан призвал ЕС к новой политике в отношении Турции

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан призвал к изменению курса ЕС в вопросе присоединения Турции. Об этом он сказал в комментарии немецкому изданию Sueddeutsche Zeitung, передает Европейская правда.

Заявление Хана стала реакцией на слова турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который призвал турок, проживающих в Германии, не голосовать за две правящие партии на выборах в Бундестаг.

«Я считаю, что настало время для государств-членов обсудить стратегические последствия такого поведения. Пожимание плечами — это не политическая стратегия в долгосрочной перспективе», — сказал Ган.

Он отметил, что Эрдоган вмешивается в избирательную кампанию Бундестага, а также напомнил о требовании Анкары об экстрадиции немецко-турецкого автора Догана Аханли, задержанного в Испании.

«Вмешательство президента Эрдогана в национальную избирательную кампанию, а также просьба о выдаче якобы политических оппонентов неприемлемы», — сказал еврокомиссар.

Напомним, Европейский парламент 6 июля принял резолюцию с призывом приостановить переговоры о членстве Турции в Европейском союзе, если Анкара продолжит внедрять конституционные изменения, одобренные на референдуме в апреле этого года.

Анкара отвергает и не признает резолюцию Европарламента, заявляя, что тот саботирует отношения Турции и ЕС.