Глава МИД Германии Зигмар Габриель обвинил сторонников Эрдогана в запугивании его супруги

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что его жене угрожают из-за напряженности, возникшей между министром и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Tagesspiegel.

«Тот способ, который Эрдоган привык решать проблемы мотивирует некоторых людей на преследование и запугивание моей жены» — сказал Габриэль.

По словам министра, угрозы его жене является прямым следствием ухудшения отношений между Германией и Турцией.

При этом он не уточнил характер угроз в адрес своей жены.

Месяц назад Зигмар Габриэль объявил о смене немецкого курса в отношении Турции. Немецкое МИД усилило рекомендации для лиц, путешествующих в Турцию и сделало оговорку в отношении немецких компаний, которые работают в Турции.

Кроме того, министр обвинил турецкого президента во вмешательстве в избирательную кампанию в Германии после того, как Эрдоган призвал немецких турок на выборах голосовать против ХДС, СДПГ и зеленых.