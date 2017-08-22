Карен Карапетян: имеем инвестиционные программы на $3,2 млрд , из которых $830-840 млн должны быть в этом году

Премьер-министр Карен Карапетян в Цахкадзоре присутствовал на открытии 15-го ежегодного молодежного слета «Базе». Приветствуя и поздравляя молодежь с открытием «Базе», Премьер-министр отметил, что этот слет символичен, поскольку отмечается его 15-летие.

«В течение этих лет в слетах приняли участие более 8500 представителей молодежи из Армении, Арцаха и Диаспоры, и я думаю, что это движение является хорошей площадкой, на которой идет сплочение молодежи. В любом обществе его самой активной, прогрессивной, думающей вне сформировавшихся стандартов частью является именно молодежь. Армения в этом плане не является исключением, и у всех вас есть своя доля ответственности, чтобы сделать завтрашний день лучшим. Важно, чтобы вы получали от этой ответственности, возможности удовлетворение и удовольствие и в соответствии с этим думали и действовали», — сказал Карен Карапетян.

Глава Правительства призвал молодежь быть независимой, свободной, активной. «Периодически работайте над собой, чтобы быть более конкурентоспособными, актуальными, современными, смотреть в завтрашний день более уверенно и смело и, самое главное, любить нашу страну», — отметил Премьер-министр.

За действенное участие в осуществлении организуемых работ и государственной политики в сфере молодежи, а также по случаю 15-летия основания всеармянского молодежного слета «Базе» Карен Карапетян поощрил ряд лиц благодарственными грамотами Премьер-министра РА.

Затем участники слета представили Премьер-министру свое видение развития Армении и адресовали Карену Карапетяну ряд вопросов, которые относились к экономическому развитию нашей страны, налоговой, таможенной областям, сферам здравоохранения, образования, спорта и др.

Коснувшись экономического развития, Карен Карапетян отметил, что за 7 месяцев текущего года в Армении зафиксирован 6,2-процентный рост экономической активности, 12,7-процентный рост в промышленности, 21,6-процентный рост экспорта, 28,5-процентный рост импорта, за этот период стартовал ряд программ.

«Есть многочисленные инвестиции, в том числе в сферах текстиля, сельского хозяйства, информационных технологий, энергетики, туризма и др. Мы объявили, что имеем инвестиционные программы на 3,2 млрд долларов, из которых инвестиции на 830-840 млн долларов, в нашем представлении, должны быть в этом году. Мы представим отчет и темпы этих инвестиций показывают, что они осуществимы», — подчеркнул Карен Карапетян.

Коснувшись реализации программ Клубом инвесторов Армении, Глава Правительства отметил, что этот клуб участвует в программе строительства гидроэлектростанции «Шнох». Карен Карапетян одновременно отметил, что для реализации инвестиционных программ необходима кропотливая работа.

Пресс-служба Правительства Армении