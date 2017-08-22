Арам Г. Саргсян предлагает членам «Елк» для «самоочищения» сдать квартиры, полученные ими «от коммунистов»

Председатель Демократической партии Армении Арам Гаспарович Саргсян подверг критике предложение блока «Елк» о переименовании улиц, названных именами русских большевиков и армянских коммунистов. Он заявил Past.am, что «Елк» получил деньги и новый заказ, потому и выступает с таким предложением.

В ответ на высказывание Арама Саргсяна члены фракции «Елк» в Совете старейшин Еревана, в частности Ани Самсонян, заочно обратились к Араму Гаспаровичу с вопросом, попросив указать, на какой их расчетный счет были высланы деньги, так как они перепроверили все, но никак не могут их найти.

Aravot.am этот вопрос «Елк» переадресовал Араму Г. Саргсяну, попросив указать расчетный счет, на который «Елку» были высланы деньги за «заказ», не то люди говорят: денег нет, никак не можем получить. В ответ он рассмеялся: «Они задали очень хороший вопрос. Они на самом деле наивные лорийцы, или прикидываются наивными, что у меня хотят узнать их расчетный счет? Ну, раз у них нет денег, что мне еще тут добавить? Не хочу серьезно отвечать им. Они для своего пиара вовлекают и других. Люди решили, что в стране нет других проблем, других вопросов, решили заняться этим? Пусть занимаются, что тут сказать, пусть играют в свои детские игры, добавить нечего. Если люди не знают, кем был Ханджян, что он совершил, или что создал Александр Мясникян, кто создал все то, на основе чего они живут в этой стране? Их отцы, которые получали квартиры во времена коммунистов, ну так пусть сдадут эти квартиры, чтобы очиститься от коммунистов. Пусть откажутся от всего того, что получили, а потом начнут говорить».

По словам Арама Саргсяна, если бы не было Советской Армении, что бы они унаследовали сегодня? «Это наша история».