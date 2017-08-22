В Москве задержан режиссер, худрук театра «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников

Радио Свобода. Художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр», режиссер Кирилл Серебренников задержан по подозрению в мошенничестве на сумму в 68 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России. Серебренникова задержали в Санкт-Петербурге и доставили в Москву, сообщил телеканалу «Дождь» адвокат Дмитрий Харитонов. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Наказание по этой статье предполагает до 10 лет лишения свободы.

В конце мая по делу о хищениях бюджетных средств в основанной Серебренниковым «Седьмой студии» прошли обыски в «Гоголь-центре» и в квартире режиссера. Он был допрошен в качестве свидетеля. Следствие, в частности, утверждает, что средства, выделенные на постановку «Сна в летнюю ночь» в 2012 году, были похищены, а спектакль так и не вышел. При этом постановка уже несколько лет идет в «Гоголь-центре». Арестованная по этому делу бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева дала против Серебренникова показания в суде.

Обвиняемыми по делу проходят также бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин.