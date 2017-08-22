«От всех тех, кто руководствовался партийными интересами, надо освободиться»: Самвел Карапетян — о переименовании улиц

По мнению специалиста по памятникам Самвела Карапетяна, в Армении давно должна была быть улица, названная именем героя Арцахской войны Леонида Азгалдяна.

Коснувшись предложений относительно замены названий некоторых улиц, господин Карапетян сказал, что он не против данной инициативы. «Например, Ленинградскую улицу, может быть, стоит сохранить в Москве или Петербурге, но в Армении – не думаю. Переименование улицы на имя героя Арцахской войны Леонида Азгалдяна я приветствую. Есть личности, которые делом доказали, что они не нуждаются в испытании временем. Со дня смерти Азгалдяна прошло более десяти лет, мы даже опоздали. Есть люди, благодаря кому мы сегодня существуем, и что такое улица, чтобы не назвать их именем», – заявил вчера в Пресс-клубе «Айели» Самвел Карапетян.

По его словам, любую проблему следует рассматривать с точки зрения выгодности для армянского народа: «История сама указывает на все, что восхвалялось справедливо, и мы можем правильней ориентироваться. Я тоже за изменение некоторых улиц Еревана – в менталитете армянского народа должны занимать место достойные, а от всех тех, кто руководствовался партийными интересами, надо освободиться».

Напомним, что блок «Елк» выступил с предложением о замене названий улиц и школ, носящих имена большевиков и коммунистов, на имена национальных героев. Предлагается переименовать ул. Ленинградян на имя героя Арцахской войны Леонида Азгалдяна, обсуждаются предложения и о замене названий улиц Касьяна и Микояна.