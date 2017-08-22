Инициатива фракции «Елк» носит «антироссийский характер»: скульптор

«Любая революция прежде всего начинается с национализации улиц. В 1918 году начали национализировать улицы во время Первой республики, затем пришли и начали менять большевики, потом – в 1991 году, пришли новые власти, и они тоже в свою очередь поменяли названия улиц», – такое мнение вчера в Пресс-клубе «Айели» высказал литературовед Давид Гаспарян, коснувшись предложения фракции «Елк» в Совете старейшин Еревана переименовать улицы, названные именами армянских большевиков, русских писателей или коммунистических деятелей.

«Кто знает, где улица Толбухина в Ереване?.. Этот человек был маршалом СССР, у нас назвали улицу его именем, и сегодня она существует под таким названием. Но Толбухин не имеет никакого отношения к Армении. Была страна, единая, ушла в небытие, и название надо изменить», – добавил Давид Гаспарян.

Скульптор Фердинанд Аракелян считает инициативу фракции «Елк» антироссийской. Она, согласно скульптору, может внести разлад между двумя народами: «Названия улиц – это память, история сама очистит».

Литературовед Давид Гаспарян продолжил: «У нас есть комиссия по изменению названий улиц, местностей. Все это должна рассмотреть эта комиссия. Надо привести к национальному, подчистить, но не впадать в крайности. Критерием должно быть следующее: оценить, кто какие услуги оказал нации, а не учитывать партийную принадлежность. Такие люди, как Мясникян, Ханджян создавали Армению».