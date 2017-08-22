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12:32 | Август 22 2017

На всей территории Ростовской области РФ введен режим чрезвычайной ситуации

На всей территории Ростовской области РФ введен режим чрезвычайной ситуации

«Дождь». Глава МЧС России Владимир Пучков ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Ростовской области. об этом он сказал на заседании рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, передает «Интерфакс».

«Вводим режим ЧС на всей территории Ростовской области. Это чрезвычайная ситуация федерального уровня», — подчеркнул он.

Днем 21 августа в центре Ростова-на-Дону загорелись жилые дома. Источник «Интерфакса» в силовых структурах региона сообщил агентству, что возможной причиной возгорания могло стать короткое замыкание неисправной бытовой техники.

Ранее в понедельник, в 14:30 мск местное управление МЧС ввело в Ростове-на-Дону режим ЧС. Сообщалось, что возгорание началось с Нижегородской улицы. Близлежащие кварталы отключили от газа и электроснабжения.

Вечером в понедельник ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщил, что по итогам пожара в городе были уничтожены 100 строений, в числе которых свыше 80 жилых домов.

Накануне «Первый канал» сообщил, что в Ростовской области уже третьи сутки пылают природные пожары. Несмотря на то, что МЧС увеличило группировку спасателей до тысячи специалистов, справиться с огнем им не удалось. Сообщалось, что были уничтожены тысячи гектаров леса. Ситуацию осложняет ветреная и жаркая погода: днем под 40° в тени. По данным спасателей, причина пожара — человеческий фактор.

ТАСС со ссылкой на пресс-службе ГУ МЧС по региону 20 августа сообщал, что площадь природного пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области превысила 4,8 тыс. га. Агенство уточняло, что информацию о возгорании лесного массива на территории Усть-Донецкого района в районе станицы Усть-Быстрянской поступила вечером 17 августа. Тогда в огне были 240 га территории.

Фото — российский «Первый канал»

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Рубрики: Международные

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