Глава Генштаба ВС России отправляется с визитом в Анкару на фоне резкого ухудшения отношений Турции с союзниками

Голос Америки. Глава генштаба российских вооруженных сил генерал Валерий Герасимов планирует на этой неделе посетить Турцию в рамках двустороннего регионального сотрудничества по Сирии. В преддверии визита Герасимова министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу высказал упрек в адрес союзника страны по НАТО – США – заявив, что Россия лучше понимает беспокойство Анкары по поводу формирований сирийских курдов – «Отрядов народной самообороны» (ОНС).

Активная поддержка, которую Вашингтон оказывает ОНС в борьбе с «Исламским государством» в Сирии продолжает служить источником напряженности между партнерами по НАТО. Анкара обвиняет ОНС в связях с «Рабочей партией Курдистана», которая ведет сепаратистскую борьбу в Турции.

Из-за гражданской войны в Сирии отношения между Турцией и Россией обострились, поскольку две страны поддерживают противоположные стороны конфликта. В ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил российский самолет, вылетевший с сирийской авиабазы, однако инициированные Анкарой усилия по урегулированию отношений привели к их заметному улучшению.

Надвигающееся поражение сирийских повстанцев и победы курдских сил стали для Анкары дополнительный стимул переосмыслить региональную внешнюю политику.

«Когда речь идет об Ираке и Сирии, а также о курдском вопросе, Анкара оказывается под все более сильным давлением и считает себя на стороне проигравших, – отмечает бывший высокопоставленный турецкий дипломат Айдин Сельчен. – Теперь Анкара опробует другой подход в отношениях с Москвой и Тегераном, пытаясь достичь решения хотя бы некоторых из своих приоритетных задач, в особенности – устранить предполагаемую курдскую угрозу в Сирии и Ираке».

Генерал Герасимов приедет в Турцию спустя всего лишь неделю после того, как в Анкаре провел три дня его иранский коллега генерал Мохаммед Хоссейн Багери. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, принимавший Багери, заявил в понедельник, что сторонам удалось найти точки соприкосновения по вопросу борьбы с РПК. «Совместные действия против представляющих угрозу террористических группировок всегда присутствуют на повестке дня. Этот вопрос обсуждался руководителями вооруженных сил двух стран, а я обсуждал реализацию этой идеи в более общем ключе», – сказал Эрдоган перед поездкой в Иорданию.

Анкара, Москва и Тегеран уже сотрудничают по Сирии в рамках так называемого «Астанинского процесса», благодаря которому по всей территории Сирии были созданы зоны деэскалации. Как ожидается, в ходе визита Герасимова будет обсуждаться Идлиб – одна из последних провинций, остающихся под контролем сирийских повстанцев. По данным местных турецких СМИ, пока в стране был глава иранских вооруженных сил, стороны заключили договоренность по Идлибу.

Ожидается также, что Анкара будет призывать российского генерала к сотрудничеству в рамках военных операций против ОНС в сирийском анклаве Африн, который граничит с Турцией.

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