«Боюсь, обострение российско-американских отношений приведет к невыполнению функций МГ ОБСЕ»: Агаси Енокян

Политолог Агаси Енокян считает, что предпосылок для возобновления переговоров в контексте планируемой в сентябре встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана нет. «Нет существенных изменений, которые могли бы предположить возобновление переговорного процесса», – отметил он в беседе с Aravot.am.

По мнению Енокяна, углубляющийся в Азербайджане политический и экономический кризис не окажет существенного влияния на инциденты на границе: «Он еще не достиг соответствующего уровня. То же самое в Армении: до существенного уровня кризис еще не дошел».

Мы поинтересовались, как отразятся обостряющиеся российско-американские отношения на работе Минской группы ОБСЕ? «Минской группе, кажется, удается все это сопоставлять, и ей пока что удается выполнять свои функции посредника, хотя бы в плане сохранения переговорного процесса, что очень важно. Но боюсь, что обострение этих отношений приведет к невыполнению функций МГ ОБСЕ. Во всяком случае, Минская группа не смогла заставить Азербайджан выполнить Венские и Петербургские договоренности. Подход Азербайджана следующий. Если он идет на какой-то шаг, значит, согласен на сохранение существующего «статус-кво». Если не идет, значит, не согласен. Уклонение от этих договоренностей содержит в себе постоянную опасность войны», – ответил Агаси Енокян.