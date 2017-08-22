Ангела Меркель: Турция злоупотребляет своим членством в международных организациях

Deutsche Welle. Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) считает, что Турция злоупотребляет своим членством в международных организациях, в частности в Интерполе. С помощью Интерпола Анкара добилась задержания в Испании немецкого писателя Догана Акханли (Dogan Akhanli). Его выпустили на свободу только после телефонного разговора глав МИД Германии и Испании. «Международные организации не должны использоваться в этих целях», — заявила Меркель в воскресенье, 20 августа, поздравив Акханлы с освобождением.

Сам Акханли считает, что поводом для задержания стала содержащаяся в его произведениях критика турецкого общества и государства. «Турции это определенно не нравится. Они пытаются заставить меня замолчать», — заявил он, добавив, что молчать не намерен.

Суд Мадрида освободил писателя в воскресенье. Как следует из постановления суда, у Турции есть 40 дней, чтобы обосновать требование об экстрадиции Акханли. После этого суд рассмотрит обращение Анкары и примет окончательное решение. В течение этого времени немецкий писатель сможет оставаться на свободе, но ему запрещено покидать пределы Испании. Раз в неделю Доган Акханли должен будет отмечаться в полиции.