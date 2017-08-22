Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 12:04 | Август 22 2017
12:04 | Август 22 2017

«Запугивающие» предупреждения – «неудачникам-курильщикам»

«Запугивающие» предупреждения – «неудачникам-курильщикам»

В Армении, похоже, началась борьба с курением. Перед тем как перейти к штрафам, Министерство здравоохранения начало «запугивать» курильщиков устрашающими картинками на пачках сигарет.

Некоторые виды сигарет выставлены на продажу «приукрашенные» «инсультами», «раком легких», «гангреной» и другими предупреждениями.

Трудно сказать, что повлияет на курильщиков больше: известное высказывание министра Алтуняна – «курильщики неудачливы», или «запугивание» сигаретами в уродливых пачках. Тем не менее, мы тоже напоминаем, что курение вредно для вашего здоровья.

Фото – Нелли БАБАЯН

Газета «Аравот»
19.07.2017г

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Газета «Аравот», Здравоохранение, Общество

Комментарии (0)

Комментировать

Другие статьи автора
 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда