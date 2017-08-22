«Запугивающие» предупреждения – «неудачникам-курильщикам»

В Армении, похоже, началась борьба с курением. Перед тем как перейти к штрафам, Министерство здравоохранения начало «запугивать» курильщиков устрашающими картинками на пачках сигарет.

Некоторые виды сигарет выставлены на продажу «приукрашенные» «инсультами», «раком легких», «гангреной» и другими предупреждениями.

Трудно сказать, что повлияет на курильщиков больше: известное высказывание министра Алтуняна – «курильщики неудачливы», или «запугивание» сигаретами в уродливых пачках. Тем не менее, мы тоже напоминаем, что курение вредно для вашего здоровья.

Фото – Нелли БАБАЯН

Газета «Аравот»

19.07.2017г