«Запугивающие» предупреждения – «неудачникам-курильщикам»

В Армении, похоже, началась борьба с курением. Перед тем как перейти к штрафам, Министерство здравоохранения начало «запугивать» курильщиков устрашающими картинками на пачках сигарет.
Некоторые виды сигарет выставлены на продажу «приукрашенные» «инсультами», «раком легких», «гангреной» и другими предупреждениями.
Трудно сказать, что повлияет на курильщиков больше: известное высказывание министра Алтуняна – «курильщики неудачливы», или «запугивание» сигаретами в уродливых пачках. Тем не менее, мы тоже напоминаем, что курение вредно для вашего здоровья.
Фото – Нелли БАБАЯН
Газета «Аравот»
19.07.2017г